Green Pass obbligatorio e sbarchi in aumento, molti migranti rifiutano il vaccino (Di domenica 8 agosto 2021) Un nuovo improvviso aumento degli sbarchi s’inserisce in un momento in cui l’emergenza sanitaria torna a far preoccupare. La situazione relativa al Covid torna a far preoccupare sia i medici sia i politici. Tant’è che il Governo Draghi, alla fine ha deciso d’introdurre l’obbligo del Green Pass per poter accedere a determinate strutture quali palestre, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 8 agosto 2021) Un nuovo improvvisodeglis’inserisce in un momento in cui l’emergenza sanitaria torna a far preoccupare. La situazione relativa al Covid torna a far preoccupare sia i medici sia i politici. Tant’è che il Governo Draghi, alla fine ha deciso d’introdurre l’obbligo delper poter accedere a determinate strutture quali palestre, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - LucaBizzarri : Comunque sta roba che mi abbiano chiesto il green pass per entrare nel bar dell’aeroporto e non me lo abbiano chies… - Rinaldi_euro : Bagnai: il Green pass è solo uno strumento di pressione che viola il principio di uguaglianza - infoitinterno : Troppi assembramenti e mancato controllo del green pass: chiusi tre locali a Rimini - oldale55 : RT @claudio_2022: Italiani bloccati dai Green Pass, porte aperte ai migranti col covid. L'ira della Meloni. -