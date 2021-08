Un boato e la falesia viene giù | paura per una grossa frana al Trave

(Di sabato 7 agosto 2021) ANCONA - Uno spettacolo impressionante che per fortuna non avrebbe provocato danni alle persone. Unasi è infatti abbattuta sulla spiaggia del, il cui accesso è vietato proprio ...

corriereadriatico.it

I testimoni hanno parlato di une di una pioggia di pietre anche di grandi dimensioni. Sul posto anche una motovedetta della Capitaneria. APPROFONDIMENTI PORTO SANT'ELPIDIO Travolge un ragazza ...Frana poco fa all'altezza del Trave. Laè venuta giù, accompagnata da un fortea cui è seguita una grossa nube di polvere. Fortunatamente, nessuno si trovava in spiaggia. ...Uno spettacolo impressionante che per fortuna non avrebbe provocato danni alle persone. Una grossa frana si è infatti abbattuta sulla ...