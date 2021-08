Ufficiale: Messina, arriva Balde a titolo definitivo dalla Sampdoria (Di sabato 7 agosto 2021) È Ufficiale Ibourahima Balde, attaccante spagnolo di origini senegalesi classe 1999, è un novo giocatore del Messina. Lo ha annunciato il club siciliano tramite la seguente nota: “ACR Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibourahima Balde. L’attaccante classe ’99 arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria e si lega al club biancoscudato fino al 30/06/23”. Foto: Instagram Messina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) ÈIbourahima, attaccante spagnolo di origini senegalesi classe 1999, è un novo giocatore del. Lo ha annunciato il club siciliano tramite la seguente nota: “ACRcomunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibourahima. L’attaccante classe ’99e si lega al club biancoscudato fino al 30/06/23”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

psb_original : UFFICIALE - Ascoli, Sarzi Puttini va in prestito al Messina #SerieB - NewsTuttoC : UFFICIALE - ACR Messina, biennale per Ibourahima Balde - MessinaSportiva : Acr Messina, ufficiale Ibourahima Balde. Nei playoff una doppietta al Catania - - Fiodor1976 : ++ ultim'ora: è ufficiale, #Messi al #messina ++ #6agosto #Calciomercato - TMWSampdoria : UFFICIALE: Angileri e Benedetti in prestito a Piacenza e Imolese. Balde ceduto al Messina -