Traffico Roma del 07-08-2021 ore 07:30 (Di sabato 7 agosto 2021) Luceverde Roma Buongiorno o dalla redazione ancora poco Traffico in queste prime ore di sabato 7 agosto sulle strade della capitale primi rallentamenti sulla A1 Roma Napoli tra il video con la diramazione sud e Valmontone e più avanti tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli al momento invece scorrevole la circolazione sul grande raccordo anulare in città possibili rallentamenti in Piazza di San Giovanni in Laterano all'altezza di via Merula per un incidente segnalato dalla polizia locale da segnalare infine quest'oggi una manifestazione in piazza del Popolo dalle 17 alle 20 possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante

