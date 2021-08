Roma | Calenda vs Michetti | “Servizi prima ai romani? Idiozie pericolose”

(Di sabato 7 agosto 2021) Carlocontro Enrico. ”Dalleinnocue a quelle. Enricoquindi un milanese che viene a lavorare anon avrebbe accesso aicome unno di nascita? A parte l’ovvia incostituzionalità, ma una Capitale deve attrarre persone non respingerle. Sei inadeguato” scrive in un tweet, leader di Azione e candidato sindaco a, postando la frase del candidato del centrodestra ‘asili, case eaini’. ”E ...

Advertising

CarloCalenda : Calenda passa il suo tempo da nove mesi girare Roma, a produrre programmi e costruire candidature decenti. Voi avet… - rob_arci : RT @marketingpmi: E mentre siamo ad agosto e nessuno degli altri candidati ha nemmeno presentato un programma strutturato, ecco che Calenda… - LPincia : RT @Storace: L’intervista di #Michetti a #IlTempo rovina i sogni di gloria di #Calenda - RomaConCalenda : RT @marketingpmi: E mentre siamo ad agosto e nessuno degli altri candidati ha nemmeno presentato un programma strutturato, ecco che Calenda… - moriggi : RT @Storace: L’intervista di #Michetti a #IlTempo rovina i sogni di gloria di #Calenda -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calenda

... deputata della Lega e candidata al Consiglio comunale: 'travisa le parole di Michetti a proprio uso e consumo: stia tranquillo,è e sarà accogliente con tutti, ma è assurdo non credere ...Ma quassù almeno lei… Asaltano i nervi e insulti Michetti anche per la rivoluzione nel welfare perCarlo Calenda è fuori di testa e ormai scaraventa solo insulti contro Enrico Michetti. Gli saltano i nervi quando legge nell’intervista ..."Calenda presenta il suo piano per la sicurezza a Roma. Riforma della Polizia Locale, telecamere, presidio dei versanti della città". E’ quanto dichiara ...