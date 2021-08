Roma, Bordoni (Lega) “Calenda fotocopia programma sicurezza centrodestra” (Di sabato 7 agosto 2021) “Calenda presenta il suo piano per la sicurezza a Roma. Riforma della Polizia Locale, telecamere, presidio dei versanti della città”. E’ quanto dichiara in una nota il consigliere Lega e candidato in assemblea capitolina Davide Bordoni “A leggere le proposte viene un déjà vu: è praticamente il programma sulla sicurezza che presentò il centrodestra nel 2008. Quindi oggi chi copia chi? Apriti cielo se lo avesse detto Michetti, ma se lo dice Calenda allora va bene. A sinistra hanno le idee abbastanza confuse quanto a coerenza e ipocrisia” ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 agosto 2021) “presenta il suo piano per la. Riforma della Polizia Locale, telecamere, presidio dei versanti della città”. E’ quanto dichiara in una nota il consiglieree candidato in assemblea capitolina Davide“A leggere le proposte viene un déjà vu: è praticamente ilsullache presentò ilnel 2008. Quindi oggi chi copia chi? Apriti cielo se lo avesse detto Michetti, ma se lo diceallora va bene. A sinistra hanno le idee abbastanza confuse quanto a coerenza e ipocrisia” ...

Advertising

Bordoni_Roma : Grazie agli amici di @RadioRadioWeb per avermi ricordato che Roma non è l'unica capitale europea sul mare... Ma li… - Bordoni_Roma : Vi aspetto in diretta su @RadioRadioWeb dalle 13:10. #RomaTornaCapitale #6agosto #Roma - Bordoni_Roma : RT @AGR_web: Matteo Salvini con Davide Bordoni nei mercati della capitale per il rilancio delle economie locali “Questa mattina co ... http… - Bordoni_Roma : Oggi con @matteosalvinimi alla Montagnola per rilanciare i mercati rionali di #Roma. Una proposta concreta: affidar… - Bordoni_Roma : Massima solidarietà ai lavoratori di @FARMACAP. Rischiano il posto perché con Giunta Raggi è mancato un piano di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bordoni Monopattini, Bordoni (LEGA): "Regole ci sono? Sono fatte male" 'Calabrese dice che ci sono le regole per i monopattini. Visto il caos a Roma, sono semplicemente fatte male. Calabrese parla di pianificazione degli stalli. E' stato fatto ...Premier Davide Bordoni

Bordoni - Mocci: 'Cesano al buio, intervenga Raggi' Molte zone a Roma, sono al buio e oggi abbiamo ripresentato una nuova diffida con richiesta di interventi ... Lo dichiarano, in una nota, gli esponenti della Lega Davide Bordoni consigliere capitolino e ...

Roma, Bordoni(Lega): Mercati da rivitalizzare con nuove regole askanews Roma, Bordoni (Lega) “Calenda fotocopia programma sicurezza centrodestra” "Calenda presenta il suo piano per la sicurezza a Roma. Riforma della Polizia Locale, telecamere, presidio dei versanti della città". E’ quanto dichiara ...

Roma 2021: c’è la data del voto, il 19 agosto si scioglie il consiglio Home Economia urbana Roma 2021: c’è la data del voto, il 19 agosto si scioglie il consiglio Domenica 3 e lunedi’ 4 ottobre si vota per eleggere i sindaci di 1.162 Comuni tra cui 18 capoluoghi di provi ...

'Calabrese dice che ci sono le regole per i monopattini. Visto il caos a, sono semplicemente fatte male. Calabrese parla di pianificazione degli stalli. E' stato fatto ...Premier DavideMolte zone a, sono al buio e oggi abbiamo ripresentato una nuova diffida con richiesta di interventi ... Lo dichiarano, in una nota, gli esponenti della Lega Davideconsigliere capitolino e ..."Calenda presenta il suo piano per la sicurezza a Roma. Riforma della Polizia Locale, telecamere, presidio dei versanti della città". E’ quanto dichiara ...Home Economia urbana Roma 2021: c’è la data del voto, il 19 agosto si scioglie il consiglio Domenica 3 e lunedi’ 4 ottobre si vota per eleggere i sindaci di 1.162 Comuni tra cui 18 capoluoghi di provi ...