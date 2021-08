Pontina, incidente tra due auto e un trattore: 4 feriti e strada chiusa (Di sabato 7 agosto 2021) Un brutto incidente, avvenuto sulla Pontina oggi, 7 agosto, tra due auto e un trattore, sta paralizzando il traffico sulla SS 148 in direzione Roma. Lo scontro è avvenuto all’altezza di via Selciatella, nel territorio comunale di Aprilia, nei pressi dell’uscita Genio Civile, intorno alle ore 8:00. incidente sulla Pontina oggi 7 agosto A causa del sinistro sono rimaste ferite 4 persone, fortunatamente in maniera lieve: tutti i feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasportati in ambulanza presso il pronto soccorso di Aprilia. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 agosto 2021) Un brutto, avvenuto sullaoggi, 7 agosto, tra duee un, sta paralizzando il traffico sulla SS 148 in direzione Roma. Lo scontro è avvenuto all’altezza di via Selciatella, nel territorio comunale di Aprilia, nei pressi dell’uscita Genio Civile, intorno alle ore 8:00.sullaoggi 7 agosto A causa del sinistro sono rimaste ferite 4 persone, fortunatamente in maniera lieve: tutti isono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasportati in ambulanza presso il pronto soccorso di Aprilia. La ...

Incidente sulla Pontina, traffico in tilt: 10km di coda Il Corriere della Città Incidente sulla Pontina, traffico in tilt: 10km di coda Almeno 10km di coda in direzione Latina. Questo è quanto dovranno fronteggiare gli automobilisti che oggi viaggiano sulla Pontina a causa di un incidente verificatosi all’altezza di Cinque Poderi (Pom ...

Pontinia, in due in ospedale Pomeriggio di incidenti sulle strade pontine tra i comuni di Sabaudia e Pontinia. Dopo l'incidente sulla Migliara 53, alle 17 e 30 circa due auto si sono scontrate, stavolta all'incrocio tra via del C ...

