Marquez: 'Potevo essere in seconda fila, ma per la gara ci sono. Meteo? Vorrei l'asciutto'

Scatterà dalla terza fila con l'ottavo tempo, ma per il GP di Stiria bisognerà bene fare i conti pure con lui: Marc Marquez è un po' attardato dopo la qualifica del GP di Stiria, ma è ottimista: "sono ok per la gara. Meteo? Vorrei l'asciutto"

