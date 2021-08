Mara Venier: Domenica In torna il 19 settembre (Di sabato 7 agosto 2021) Ultimo mese di vacanza per Mara Venier che il 19 settembre tornerà nel pomeriggio di Rai 1 con la sua Domenica In. La conduttrice, che non avrà più la concorrenza di Barbara d’Urso su Canale 5, ha annunciato che ci saranno importanti novità per la prossima edizione del programma. Dopo i problemi di salute dovuti ad un intervenuto sbagliato ai denti che le aveva provocato una parziale paresi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 7 agosto 2021) Ultimo mese di vacanza perche il 19tornerà nel pomeriggio di Rai 1 con la suaIn. La conduttrice, che non avrà più la concorrenza di Barbara d’Urso su Canale 5, ha annunciato che ci saranno importanti novità per la prossima edizione del programma. Dopo i problemi di salute dovuti ad un intervenuto sbagliato ai denti che le aveva provocato una parziale paresi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zazoomblog : Mara Venier l’annuncio strappalacrime: è tutto vero - #Venier #l’annuncio #strappalacrime: - IvoAyrton : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: L'ANNUNCIO DI MARA VENIER: 'E' LA MIA ULTIMA DOMENICA IN' - massimosab : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… - LaurangelsLaura : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… -