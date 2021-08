In arrivo un attaccante per il Genoa, già programmate le visite mediche! (Di sabato 7 agosto 2021) Il Genoa lavora ormai da giorni per acquistare un attaccante che sostituisca degnamente i due partenti di questa sessione. Scamacca ( rientrato al Sassuolo dopo il prestito) e soprattutto l’addio di Eldor Shomurodov (venduto alla Roma per circa 17-18 milioni di euro). Molti nomi sono stati sondati nelle ultime ore. Però, come affermato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il Genoa avrebbe trovato l’accordo per Sam Lammers. Accordo trovato non solo con il giocatore. Ma anche con la dirigenza della Dea che vende l’olandese in prestito (oneroso ad 1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 15 ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 agosto 2021) Illavora ormai da giorni per acquistare unche sostituisca degnamente i due partenti di questa sessione. Scamacca ( rientrato al Sassuolo dopo il prestito) e soprattutto l’addio di Eldor Shomurodov (venduto alla Roma per circa 17-18 milioni di euro). Molti nomi sono stati sondati nelle ultime ore. Però, come affermato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, ilavrebbe trovato l’accordo per Sam Lammers. Accordo trovato non solo con il giocatore. Ma anche con la dirigenza della Dea che vende l’olandese in prestito (oneroso ad 1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 15 ...

Ultime Notizie dalla rete : arrivo attaccante Inter, tifosi sempre più scoraggiati: "Deve essere uno scherzo" I dirigenti nerazzurri starebbero infatti lavorando all'arrivo di Duvan Zapata e anche a quello dell'attaccante della Roma che gli farebbe da "secondo". Una soluzione però che non sembra trovare l'...

Milito: 'Grande Roma con Mourinho, volevo De Paul all'Inter' Commenta per primo Diego Milito dice la sua sulla Serie A italiana . L'ex attaccante argentino di Inter e Genoa ha dichiarato in un'intervista a SportWeek , settimanale in ...stato accolto al suo arrivo.

TMW - Gubbio, in arrivo l'attaccante Mangni dal Catanzaro. Mancano solo le firme TUTTO mercato WEB Salernitana, ufficiale Fiorillo per la porta: la trattativa per Simy è in corso La Salernitana ha ufficializzato l’arrivo del portiere Vincenzo Fiorillo dal Pescara; per lui, che sarà il vice di Belec, contratto fino al 2025. Intanto il tecnico Castori chiede altri attaccanti: “I ...

L’attaccante Pomiro alla Sangiustese Colpo della Civitanovese, ecco Ruggeri La Sangiustese si assicura l’attaccante argentino German Pomiro per il quale si tratta di un ritorno. I rossoblù hanno preso dalla Fermana l’attaccante Michael Vitali (2003) e il centrocampista Matteo ...

