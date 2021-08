Green pass, da Milano a Roma in migliaia protestano contro l'obbligo (Di sabato 7 agosto 2021) CITTADINI SCENDONO IN PIAZZA 07 agosto 2021 19:32 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 7 agosto 2021) CITTADINI SCENDONO IN PIAZZA 07 agosto 2021 19:32 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

Advertising

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La crescita decelera! Il green pass funziona prima di entrare in vigore! Occhio però perché se invece accelera sarà… - WaldoVanVerhoek : RT @GianricoCarof: Vabbè ma questa storia meravigliosa dei no-vax che cercano di comprare dei falsi green pass in rete e vengono clamorosam… - noitre32 : Green pass, manifestanti a Milano: ‘lasciapassare fascista’ -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass a scuola. Sindacato in contraddizione: con la legge meno scelta e tutele Per le organizzazioni sindacali anche solo sentire evocare la sospensione dal lavoro e dallo stipendio provoca una forte reazione. Naturale e doveroso che il sindacato si preoccupi della tutela dei su ...

Il party in spiaggia: Benedetta Parodi mostra anche la faccia del giorno dopo (Foto) Meravigliosa Benedetta Parodi non ha paura di mostrare la faccia del giorno dopo la festa di compleanno. Bellissimo anche il party in spiaggia (foto) ...

Per le organizzazioni sindacali anche solo sentire evocare la sospensione dal lavoro e dallo stipendio provoca una forte reazione. Naturale e doveroso che il sindacato si preoccupi della tutela dei su ...Meravigliosa Benedetta Parodi non ha paura di mostrare la faccia del giorno dopo la festa di compleanno. Bellissimo anche il party in spiaggia (foto) ...