Forzare non è prova di saper dirigere | ma solo controllare

Ora che il «lasciapassare verde» c'è la discussione si è spostata sulle problematiche relative alla sua applicabilità, con i malumori che la normativa solleva. Certo, questa del «green pass» appare una vera distrazione di massa, con le ben più urgenti questioni delle morti sul lavoro, degli incendi e dei guasti del cambiamento climatico e finanche del Pnrr, di cui ormai non si dibatte più. E oscura due aspetti fondamentali che hanno comunque a che fare con la pandemia: che siamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

