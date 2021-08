Come trasformare il sole in un alleato: le regole per l’abbronzatura (Di sabato 7 agosto 2021) Con l’arrivo dell’estate sono numerose le occasioni per esporsi al sole. Al mare, in giardino, in piscina o in montagna, il desiderio di un bel colorito ci porta a lanciarsi in sessioni di tintarella estenuanti. Attenzione però ad essere senza criterio delle “lucertole al sole”. Se sottovalutati i raggi solari possono divenire un nemico per la nostra pelle. Il sole è foriero di vitamina D e ci protegge da numerose malattie, però bisogna avere l’accortezza di seguire delle precise regole per l’abbronzatura. Diversi problemi dell’epidermide possono essere in agguato Come la fotodermatite. ... Leggi su velvetmag (Di sabato 7 agosto 2021) Con l’arrivo dell’estate sono numerose le occasioni per esporsi al. Al mare, in giardino, in piscina o in montagna, il desiderio di un bel colorito ci porta a lanciarsi in sessioni di tintarella estenuanti. Attenzione però ad essere senza criterio delle “lucertole al”. Se sottovalutati i raggi solari possono divenire un nemico per la nostra pelle. Ilè foriero di vitamina D e ci protegge da numerose malattie, però bisogna avere l’accortezza di seguire delle preciseper. Diversi problemi dell’epidermide possono essere in agguatola fotodermatite. ...

