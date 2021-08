Camorra, colpo all’Alleanza di Secondigliano: arrestata Maria Licciardi (Di sabato 7 agosto 2021) Maria Licciardi, boss dell’omonimo clan di Camorra e ritenuta al vertice dell’Alleanza di Secondigliano, è stata fermata dai carabinieri del Ros presso l’aeroporto di Ciampino. I carabinieri del Ros hanno eseguito presso l’aeroporto di Ciampino un provvedimento di fermo, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di Maria Licciardi, ritenuta ai vertice dell’omonimo Leggi su 2anews (Di sabato 7 agosto 2021), boss dell’omonimo clan die ritenuta al vertice dell’Alleanza di, è stata fermata dai carabinieri del Ros presso l’aeroporto di Ciampino. I carabinieri del Ros hanno eseguito presso l’aeroporto di Ciampino un provvedimento di fermo, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di, ritenuta ai vertice dell’omonimo

