Amici, due ex allievi diventano genitori bis: di chi si tratta? (Di sabato 7 agosto 2021) Hanno entrambi partecipato ad Amici di Maria De Filippi, ma in edizioni diverse. Eppure, grazie ai casting, si sono conosciuti e follemente innamorati. Nelle ultime ore, i due ex allievi del talent mariano, sono diventati genitori bis. Di chi si tratta? Amici: due ex allievi genitori bis Ad essere diventati genitori per la seconda voglia sono Ylenia Morganti e Giacomo Paci, ex allievi di Amici di Maria De Filippi. L'annuncio arriva dai rispettivi profili Instagram, dove mostrano ai fan anche la prima foto del pargolo.

