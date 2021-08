A volte l’ischemia del cuore lancia segnali poco chiari | soprattutto nelle donne e negli anziani

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 7 agosto 2021) Il dolore dietro lo sterno, che si irradia verso l’alto, a spalle e braccia, in particolare al braccio sinistro. Quando si definisce l’infarto, questi sono iche debbono fare chiamare i soccorsi per giungere prima possibile al pronto soccorso. Arrivare presto consente di eseguire le manovre per ridare sangue all’area di muscolo cardiaco interessata dal, a partire dall’angioplastica con posizionamento di stent, e quindi limitare i danni della lesione. Questo percorso non è sempre possibile. L’infarto, apuò “ingannare”, presentandosi con disturbi che non fanno pensare all’attacco cardiaco. Il respiro si fa affannoso, ...