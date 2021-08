Washington, Sinner ai quarti: "Non è stata una partita semplice" (Di venerdì 6 agosto 2021) A Washington Jannik Sinner la spunta contro Sebastian Korda col punteggio di 7 - 6(3) 7 - 6(3); ora affronterà ai quarti Steve Johnson. Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 6 agosto 2021) AJannikla spunta contro Sebastian Korda col punteggio di 7 - 6(3) 7 - 6(3); ora affronterà aiSteve Johnson.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP WASHINGTON, SINNER AI QUARTI DI FINALE AGLI OTTAVI BATTUTO KORDA (USA) 7-6, 7-6 #SkyTennis #Sinner - zazoomblog : Washington Sinner ai quarti: Non è stata una partita semplice - #Washington #Sinner #quarti: #stata - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Alla luce dell’eliminazione di Rafael Nadal, Jannik Sinner ha una ghiotta chance tra le sue mani questa settimana a Washin… - Fprime86 : RT @lorenzofares: Pesantissima vittoria per @janniksin ????, che al #CitiOpen di Washington ???? batte Sebastian Korda ???? 76(3)76(3) giocando b… - TennisWorldit : Atp Washington - Sinner e Korda protagonisti anche in doppio, che punto con Kyrgios -