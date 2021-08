Tuttosport – Castel di Sangro: torna Lozano, ecco la data del rientro (Di venerdì 6 agosto 2021) Hirving Lozano si allenerà a Castel di Sangro. Il messicano è reduce da un brutto infortunio rimediato con la sua Nazionale in Gold Cup. Un colpo davvero grave al volto per l’attaccante che ha fatto spaventare tutti. Ora il peggio sembra passato ma Lozano ha perso una parte di preparazione, quindi al suo rientro si dovrà di nuovo sottoporre a nuovi esami clinici e poi riprendere l’attività agonistica. Secondo quanto scrive Tuttosport, Lozano rientra a Castel di Sangro ed effettuerà qualche giorno di ritiro con il gruppo: Step numero 2 con ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 6 agosto 2021) Hirvingsi allenerà adi. Il messicano è reduce da un brutto infortunio rimediato con la sua Nazionale in Gold Cup. Un colpo davvero grave al volto per l’attaccante che ha fatto spaventare tutti. Ora il peggio sembra passato maha perso una parte di preparazione, quindi al suosi dovrà di nuovo sottoporre a nuovi esami clinici e poi riprendere l’attività agonistica. Secondo quanto scriverientra adied effettuerà qualche giorno di ritiro con il gruppo: Step numero 2 con ...

