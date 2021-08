Tokyo 2020, Karate: kata maschile. Mattia Busato non si qualifica al ranking round (Di venerdì 6 agosto 2021) Non è andato come sperato il kata maschile di Karate per Mattia Busato. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’azzurro ha chiuso al quarto posto nel Pool B dell’elimination round ed ha dovuto dire addio al sogno di proseguire il suo percorso. 25.50 il punteggio medio per il 28enne di Mirano, che non è andato benissimo nel primo kata (25.08), ma si è riscattato nel secondo (25.92). Purtroppo non è bastato per tenere il passo dei suoi avversari, quest’oggi migliori di lui. Solamente i primi tre sarebbero approdati al ranking ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Non è andato come sperato ildiper. Alle Olimpiadi di, l’azzurro ha chiuso al quarto posto nel Pool B dell’eliminationed ha dovuto dire addio al sogno di proseguire il suo percorso. 25.50 il punteggio medio per il 28enne di Mirano, che non è andato benissimo nel primo(25.08), ma si è riscattato nel secondo (25.92). Purtroppo non è bastato per tenere il passo dei suoi avversari, quest’oggi migliori di lui. Solamente i primi tre sarebbero approdati al...

