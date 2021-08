Advertising

DividendProfit : SIT, finanziamento ESG linked con pool banche da 90 milioni -

(Teleborsa) – SIT ha finalizzato con un pool di banche ed il supporto di BNL Gruppo BNP Paribas, un contratto di finanziamento da 90 milioni di euro della durata di 5 anni amortizing con ...«Con questo protocollo - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - vogliamo accompagnare la transizione del settore dell'automotive del Lazio verso l'elettrico e la mobilità ...