Scherzi a parte, ecco chi saranno le donne (tutte note al mondo dei reality e del gossip) che affiancheranno Enrico Papi nella conduzione (Di venerdì 6 agosto 2021) Domenica 19 settembre prenderà il via su Canale 5 la quindicesima edizione di Scherzi a parte, lo show in cui diversi vip, all’oscuro di tutto, sono protagonisti di Scherzi beffardi realizzati alle loro spalle. La trasmissione prenderà il posto di Live – Non è la D’Urso, il talk show di Barbara D’Urso, andato definitivamente in soffitta dopo l’ultima puntata, andata in onda lo scorso 28 marzo. Alla conduzione, ci sarà per la prima volta Enrico Papi, ma non sarà solo: ad affiancarlo, infatti, ci saranno cinque volti femminili, tutti noti agli appassionati di ... Leggi su isaechia (Di venerdì 6 agosto 2021) Domenica 19 settembre prenderà il via su Canale 5 la quindicesima edizione di, lo show in cui diversi vip, all’oscuro di tutto, sono protagonisti dibeffardi realizzati alle loro spalle. La trasmissione prenderà il posto di Live – Non è la D’Urso, il talk show di Barbara D’Urso, andato definitivamente in soffitta dopo l’ultima puntata, andata in onda lo scorso 28 marzo. Alla, ci sarà per la prima volta, ma non sarà solo: ad affiancarlo, infatti, cicinque volti femminili, tutti noti agli appassionati di ...

Advertising

elengrantx : @24ilovenyc Guarda che scherzi a parte è sicuro al 90% - blogtivvu : Da #ElisabettaGregoraci ad Antonella Elia: qual è il loro ruolo a #Scherziaparte? L’indiscrezione… - sissiaLD : Ma a parte gli scherzi…. Come si fa a vedere chi tagghi nelle storie? #amemici20 - DanieleGianca : @Fabius40884986 Cmq scherzi a parte, il Molde sta alla 14esima di campionato, prima in classifica, non è tanto più… - Ire_Lica : @NuovoNickname Scherzi a parte, è la vita sedentaria che mi ha fatto prendere qualche kg, tra smart working e un me… -