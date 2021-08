Ossanna a Dimaro | ' Fondi regionali e sensibilizzazione contro i cambiamenti climatici'

(Di venerdì 6 agosto 2021) L'assessore regionale Lorenzoha visitato nella giornata di venerdì il Comune diFolgarida, luogo in cui nel 2018 la tempesta Vaia colpì in maniera particolarmente violenta. L'occasione ...

L'assessore regionale Lorenzoha visitato nella giornata di venerdì il Comune diFolgarida, luogo in cui nel 2018 la tempesta Vaia colpì in maniera particolarmente violenta. L'occasione per verificare lo stato di ..." È questo il messaggio che ha lanciato l' assessore agli enti locali Lorenzodurante la sua visita nel comune diFolgarida dove ha presentato il suo progetto del fondo regionale per ..."Oltre alla prevenzione è necessario istituire una campagna regionale di sensibilizzazione per i cambiamenti climatici" ha detto l'assessore Ossanna rivolgendosi agli amministrat ...