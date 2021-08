Olimpiadi | la finale femminile è del Canada | decisivo un rigore di… Grosso

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 agosto 2021) In attesa dellamaschile tra Brasile e Spagna, si è giocato anche l’ultimo atto della competizionetra Svezia e, la sfida si è decisa ai calci di. Nel complesso è stata una partita equilibrata: al 34? vantaggio della Svezia con Blackstenius, la reazione delsi registra nel secondo tempo ed il pareggio arriva al 67? con un calcio ditrasformato da Fleming. Si va ai tempi supplementari, ma il risultato non cambia. La sfida si decide ai calci di. Per la Svezia fatali gli errori dal dischetto di Asllani, Anvegard, Seger e ...