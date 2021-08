L'industria torna a correre: a giugno +14% di produzione sull'anno precedente (Di venerdì 6 agosto 2021) A giugno l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenta dell'1% rispetto a maggio. Lo stima l'Istat , aggiungendo che anche nel secondo trimestre il livello della produzione cresce ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 6 agosto 2021) Al'indice destagionalizzato dellale aumenta dell'1% rispetto a maggio. Lo stima l'Istat , aggiungendo che anche nel secondo trimestre il livello dellacresce ...

