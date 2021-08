L’Equipe: il Psg offre a Messi 40 milioni netti l’anno (un contratto 2 anni +1) (Di venerdì 6 agosto 2021) Messi ha scelto il Psg? Parrebbe di sì, così scrive su Twitter il giornalista Mohamed Bouhafsi. Annunciando che il padre di Messi incontrerà il Psg nelle prossime ore e che lo spogliatoio sarebbe felice dell’arrivo di Leo. L’Equipe scrive che il Psg sta preparando per lui un contratto di tre anni (due con opzione per il terzo) da 40 milioni di euro netti l’anno (quello di Neymar è di 35 milioni di euro). Anche il Psg però deve fare i conti con i tetti salariali. E il club avrebbe dovuto vendere calciatori per 180 milioni, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 agosto 2021)ha scelto il Psg? Parrebbe di sì, così scrive su Twitter il giornalista Mohamed Bouhafsi. Annunciando che il padre diincontrerà il Psg nelle prossime ore e che lo spogliatoio sarebbe felice dell’arrivo di Leo.scrive che il Psg sta preparando per lui undi tre(due con opzione per il terzo) da 40di euro(quello di Neymar è di 35di euro). Anche il Psg però deve fare i conti con i tetti salariali. E il club avrebbe dovuto vendere calciatori per 180, ...

