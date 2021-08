Le artiste più ricche al mondo, da Madonna e Taylor Swift a Kim Kardashian: la classifica con i loro patrimoni (Di venerdì 6 agosto 2021) Rihanna quest’anno è diventata la cantante più ricca al mondo, la seconda artista con il patrimonio più alto dopo Oprah Winfrey. Forbes oggi ha reso noti i nomi delle altre grandi dive (bonasera Katuxa) con il conto più consistente. Subito dopo la regina delle interviste tv e la cantante di Umbrella ci sono le sorelle Kim Kardashian e Kylie Jenner che tra reality e trucchi hanno costruito degli imperi da 1,2 miliardi e 620 milioni. Si contendono il 5° posto Madonna e Taylor Swift, entrambe a quota 550 milioni, benone anche Beyoncé con quasi mezzo miliardo e anche l’iconica Dolly Parton con ... Leggi su biccy (Di venerdì 6 agosto 2021) Rihanna quest’anno è diventata la cantante più ricca al, la seconda artista con ilo più alto dopo Oprah Winfrey. Forbes oggi ha reso noti i nomi delle altre grandi dive (bonasera Katuxa) con il conto più consistente. Subito dopo la regina delle interviste tv e la cantante di Umbrella ci sono le sorelle Kime Kylie Jenner che tra reality e trucchi hanno costruito degli imperi da 1,2 miliardi e 620 milioni. Si contendono il 5° posto, entrambe a quota 550 milioni, benone anche Beyoncé con quasi mezzo miliardo e anche l’iconica Dolly Parton con ...

Advertising

inarteziogio : Una delle più grandi artiste degli ultimi cento anni, sì. - BLACKJlSOO : la fanwar quando le blackpink diventeranno l'artiste più iscritte su YouTube sarà così divertente e interessante. - unstveady : Ho uno strano debole per le artiste donne talentuose meravigliose bellissime stupende che brillano di luce propria… - OXIGENMINA : La YG ha proprio un vizio, le Pinks presentate come nuove 2ne1 più carine, le Baby Monsters come dieci Jennie, non… - lyraevv : se volete conoscere più artiste donne anche @carstairsv ne ha una nel tweet fissato -

Ultime Notizie dalla rete : artiste più Marianna, Valentina, Silvia e Michela: danzatrici sugli alberi a due passi dalla stazione ...la riapertura del ponte diventato in questa occasione platea dalla quale scrutare le nove artiste ... poco prima del lockdown, in Cina a Tsingtao per un mese e mezzo impegnate in più di settanta ...

Sophia Loren: chi sono i figli Edoardo e Carlo, età, carriera, vita privata Il suo talento è sicuramente indiscutibile ed è una delle artiste più amate in tutto il mondo. Non è di certo un mistero il fatto che sia stata inserita nella classifica americana dell'American film ...

Marika Calabrese crea la playlist dell'intimità: "Questa sono io" Sky Tg24 ...la riapertura del ponte diventato in questa occasione platea dalla quale scrutare le nove... poco prima del lockdown, in Cina a Tsingtao per un mese e mezzo impegnate indi settanta ...Il suo talento è sicuramente indiscutibile ed è una delleamate in tutto il mondo. Non è di certo un mistero il fatto che sia stata inserita nella classifica americana dell'American film ...