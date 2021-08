La Cnn licenzia tre dipendenti: “Non si sono vaccinati” (Di venerdì 6 agosto 2021) Roma, 5 ago – La Cnn si erge ad apripista di un’assurdità: licenzia lavoratori non vaccinati. L’emittente americana ha infatti silurato tre dipendenti che sono entrati nel suo quartier generale a New York perché non erano immunizzati. La Cnn licenzia così i non vaccinati “La settimana scorsa siamo stati informati della presenza in sede di tre dipendenti non immunizzati. Tutti e tre sono stati sollevati dai loro incarichi”, scrive l’amministratore delegato della Cnn, Jeff Zucker, in un documento interno fatto circolare tra i dipendenti. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 6 agosto 2021) Roma, 5 ago – La Cnn si erge ad apripista di un’assurdità:lavoratori non. L’emittente americana ha infatti silurato trecheentrati nel suo quartier generale a New York perché non erano immunizzati. La Cnncosì i non“La settimana scorsa siamo stati informati della presenza in sede di trenon immunizzati. Tutti e trestati sollevati dai loro incarichi”, scrive l’amministratore delegato della Cnn, Jeff Zucker, in un documento interno fatto circolare tra i. ...

