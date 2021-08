Ecco perché banche piccole e “territorio” non funzionano bene

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 agosto 2021) “A me e alla Lega interessa solo che, con i soldi pubblici, non si favoriscano ancora una voltaprivate che non ne hanno bisogno, sacrificando migliaia di lavoratori e chiudendo centinaia di sportelli. Un gravissimo danno per il”. Matteo Salvini dixit. Ma anche Eugenio Giani, presidente pd della regione Toscana, usa più o meno le stesse parole e concetti: “Non c’è fretta che lo stato svenda a privati. Né la Toscana può trovarsi con una banca fra le più importanti in Europa e quinta in Italia, di fronte a una incorporazione da parte di Unicredit”. Un inedito asse a difesa del Monte dei Paschi, che per destra e sinistra va dunque benissimo ...