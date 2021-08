Dove serve il Green Pass obbligatorio dal 6 agosto: l’elenco completo dei luoghi vietati e le sanzioni previste (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo settimane di discussioni, dibattiti e proteste in piazza, ci siamo: da oggi, venerdì 6 agosto, per ‘partecipare’ alla vita sociale sarà indispensabile utilizzare il Green Pass, quel documento che di fatto attesta la vaccinazione (anche solo con una dose), la guarigione dalla malattia o la negatività con un tampone valido per 48 ore. Ma Dove sarà necessario mostrare il certificato verde? E quali sono le sanzioni previste in caso di violazioni? Dove serve il Green Pass obbligatorio dal 6 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo settimane di discussioni, dibattiti e proteste in piazza, ci siamo: da oggi, venerdì 6, per ‘partecipare’ alla vita sociale sarà indispensabile utilizzare il, quel documento che di fatto attesta la vaccinazione (anche solo con una dose), la guarigione dalla malattia o la negatività con un tampone valido per 48 ore. Masarà necessario mostrare il certificato verde? E quali sono lein caso di violazioni?ildal 6 ...

Advertising

Corriere : Green pass, ecco le nuove regole: dove serve da oggi, quali sono le multe e cosa cambia da settembre - Quotidianinet : Da oggi entra in vigore il green pass: come scaricarlo e dov'è obbligatorio - __Furiaceca : Centrocampisti dove sono? Ci servono o siamo spacciati serve un accelerata. - RedattoreSocial : #Greenpass, scatta l’obbligo: ecco dove e quando serve. Entra in vigore il decreto governativo che sancisce l'obbli… - CorriereCitta : Dove serve il #GreenPass obbligatorio dal 6 agosto: l’elenco completo dei luoghi vietati e le sanzioni previste -