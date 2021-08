Chievo Verona, fine della favola: il calcio italiano andrebbe radiato e rifondato (Di venerdì 6 agosto 2021) Accade nella bella, placida e presunta ricca Verona, nell’anno dei trionfi europei della Nazionale italiana. Sarà casuale, ma le vittorie del calcio ultimamente hanno strane coincidenze. Già la Coppa del Mondo in Germania nel 2006 era arrivata subito dopo il bruttissimo scandalo di calciopoli, come a coprirne la poco prestigiosa risonanza. Di questi giorni, nel calcio dei problemi, tiene banco la storia triste del Chievo Verona, una società-miracolo almeno dal 2001, spese contenute, bilanci in ordine, successi modesti ma ragguardevoli per le dimensioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Accade nella bella, placida e presunta ricca, nell’anno dei trionfi europeiNazionale italiana. Sarà casuale, ma le vittorie delultimamente hanno strane coincidenze. Già la Coppa del Mondo in Germania nel 2006 era arrivata subito dopo il bruttissimo scandalo dipoli, come a coprirne la poco prestigiosa risonanza. Di questi giorni, neldei problemi, tiene banco la storia triste del, una società-miracolo almeno dal 2001, spese contenute, bilanci in ordine, successi modesti ma ragguardevoli per le dimensioni ...

