Cani e gatti, le adozioni cresciute con la pandemia (Di venerdì 6 agosto 2021) In Italia il rapporto tra animali domestici e popolazione residente è di 1 a 1. Nel nostro Paese, secondo il censimento Assalco-Zoomark 2020, erano presenti 60,27 milioni di animali d'affezione nel 2019. L'Enpa ha poi riscontrato una decisa crescita di adozioni nel 2020, anno di pandemia e di lockdown: il 15% in più rispetto all'anno precedente.

