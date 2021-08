Toti si distanzia da Salvini e Meloni | ' Non più chiusure | ma vaccinazioni e green pass per vivere'

(Di giovedì 5 agosto 2021) Lui da tempo è in rotta di collissione con la destra sovranista sul Covid. In precedenza il presidente della Liguria è sempre stato tra i più critici vers o le restrizioni. Ma adesso pensa che ...

"Tra le chiusure e l'utilizzo del green pass, mi sembra ben più liberale la seconda ipotesi", sottolinea. "Non bisogna mai scordarci che il virus in questo momento gira con intensità, e senza ...Gruber di nuovo con Scanzile concorrenti Su La7 per 'Otto e Mezzo', con Andrea Scanzi, ... Francesco Lollobrigida, Ettore Rosato, Giovannia 925mila e 3,5% di share.Il presidente della regione Liguria: ""Mi fa sorridere chi vede nel green pass la limitazione della libertà individuale..." ...