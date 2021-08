(Di giovedì 5 agosto 2021) Anche quest’anno nelle settimane centrali di agosto si potrà sostare nelle “blu” senza dover pagare. La sosta sarà gratuita da lunedì prossimo 9 agosto e fino a sabato 21 agosto (compresi), mentre si continuerà a pagare nei parcheggi a barriera e in struttura. Nell’ambito dei provvedimenti adottati a causa dell’emergenza sanitaria da COVID19, prosegue fino al 17 settembre 2021 la sospensione delle limitazioni per l’area ZTL Centrale, mentre sono tuttora in vigore i divieti di circolazione previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle ZTL Romana e Valentino e nelle zone pedonali. L'articolo proviene da Nuova Società.

nuovasocieta : Strisce blu sospese per 15 giorni

Il Comune di Torino informa che, come consuetudine, anche quest'anno nelle settimane centrali di agosto si potrà sostare nelle "strisce blu" senza dover pagare. La sosta sarà gratuita da lunedì prossimo 9 agosto e fino a sabato 21 agosto (compresi), mentre si continuerà a pagare nei parcheggi a barriera e in struttura.