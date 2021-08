"Sono in imbarazzo, è inquietante": Zorzi va nel panico (Di giovedì 5 agosto 2021) Una pizza a domicilio ogni mezz'ora: Tommaso Zorzi si sfoga sui social e ipotizza sia opera di una stalker. Scherzo o vendetta? Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 agosto 2021) Una pizza a domicilio ogni mezz'ora: Tommasosi sfoga sui social e ipotizza sia opera di una stalker. Scherzo o vendetta?

Advertising

TatsunaKyo : @AntiBuonista @Apple Troppo vero, ormai o non sono assunti o se ci sono, lo sono soltanto se accompagnati da altre etnie. Che imbarazzo. - TizASRoma1927 : Le assicurazioni auto in Italia sono un imbarazzo. Averci a che fare è tra le cose, burocraticamente parlando, pegg… - thepanizza : @Iaminsect Ma sei sicuro? Ci sono appena stato e c'era l'imbarazzo della scelta. Anche se forse ad agosto vogliono… - foIkwt : ho sognato di avere una relazione con un uomo e appena ha cominciato a dirmi cose spinte mi sono svegliata manco fo… - exsebio : @Iux2410 Io proverei lo stesso imbarazzo che provo a (non) leggere Balzani, sono sincero. -