Paura per Vasco Rossi: è caduto dalla bici (Di giovedì 5 agosto 2021) ha avuto un incidente cadendo dalla bicicletta . Il cantante ha raccontato ai fan di essersi lussato una spalla. Su Instagram si è mostrato con il braccio fasciato. Per qualche giorno niente foto e ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 agosto 2021) ha avuto un incidente cadendocletta . Il cantante ha raccontato ai fan di essersi lussato una spalla. Su Instagram si è mostrato con il braccio fasciato. Per qualche giorno niente foto e ...

Advertising

RobertoBurioni : Disinformare, facendo leva sulla paura e sui pregiudizî, trovando false contraddizioni e usando le inevitabili ince… - Corriere : Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - FratellidItalia : ??I territori colpiti dagli incendi hanno bisogno di risposte in termini economici e misure per prevenzione. I pirom… - ting_ting_ball_ : Raga mio padre ha sceso giù la una birsa che di solito usa per viaggiare e ho paura che voglia andarsene anche se s… - Pow_Wow_Indian : RT @DSant65: 'Per paura di morire avete smesso di vivere 'Una parte di vita che nessuno potrà più restituirvi #FolliaCovid -