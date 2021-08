Pakistan | attacchi a confine Afghanistan | uccisi 4 soldati

Advertising

Picchiata, stuprata e infine decapitata. Noor Mukadam, 27 anni, ha passato le ultime ore della sua vita prigioniera di un uomo…

...quattro soldati pachistani sono stati uccisi e altri quattro feriti in due distintiterroristici nella provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa (KP) vicino al confine trae ......religiose è moto comune in, dove i musulmani rappresentano il 97% della popolazione e il restante 3% è formato, in proporzioni più o meno analoghe, da induisti e cristiani. Diversi...Il Senato italiano ha approvato a larga maggioranza il ddl di conversione in legge del decreto-legge 82/2021 che istituisce l’Agenzia per la cibersicurezza nazionale. Il provvedimento era stato approv ...Almeno quattro soldati pachistani sono stati uccisi e altri quattro feriti in due distinti attacchi terroristici nella provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa (KP) vicino al confine tra Pakist ...