MPS | Bastianini | “Macchina commerciale sta accelerando”

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Ladi MPS “continua ad accelerare” e la qualità degli asset così come i costi “restano sotto controllo”. Le moratorie residue si sono attestate a circa 4 miliardi di euro, in calo del 74% rispetto ad un anno fa e con un tasso di default ben al di sotto dei tassi di copertura. Lo stock degli NPE è rimasto stabile rispetto a dicembre 2020 al 4,5% e risulta uno dei più bassi sul mercato italiano. E’ quanto ha affermato l’Ad della banca senese, Guido, nella conference call per la presentazione dei risultati del semestre, anticipando che il management non risponderà a domande sulle trattative con ...

E' quanto ha affermato l'Ad della banca senese, Guido, nella conference call per la ... Il Cfo Giuseppe Sica, ha indicato che i r ischi legali disono scesi a 4,9 miliardi di euro al 30 ...... come Commissione Banche abbiamo già sentito due volte l'amministratore delegato e direttore generale di, Guido, che ha fornito dati e approfondimenti sul piano industriale, anche ...La macchina commerciale di MPS "continua ad accelerare" e la qualità degli asset così come i costi "restano sotto controllo".'Non vi sono le condizioni per mettere in discussione la cessione, non sarà una svendita'. Dopo l'offerta Unicredit e le polemiche, il ministro dell'Economia spiega le scelte del governo: 'Nessuno sme ...