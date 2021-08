Migranti: 67 soccorsi da Guardia finanza al largo di Crotone (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 67 le persone soccorse in mare questa mattina dalla Guardia di finanza di Crotone al largo di Crotone. Il gruppo di Migranti si trovava a bordo di una imbarcazione a vela, partita dalle Turchia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 67 le persone soccorse in mare questa mattina dalladidialdi. Il gruppo disi trovava a bordo di una imbarcazione a vela, partita dalle Turchia, ...

