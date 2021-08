Maltempo, Coldiretti: “Nel 2021 oltre un miliardo di danni nei campi” (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – “Sale ad oltre un miliardo il conto dei danni subiti dall’agricoltura italiana nel 2021 a causa degli eventi estremi che hanno decimato le produzioni nazionali. I tagli vanno dal 5 al 10% per le previsioni di vendemmia, al 10% per il grano mentre è praticamente dimezzata la frutta nazionale con cali del 30% per le ciliegie, del 40% per le pesche e nettarine fino al 50% per le albicocche, rispetto ad una annata normale”. È quanto afferma la Coldiretti in occasione dell’ultima ondata di Maltempo che ha colpito il nord Italia con violenti temporali che hanno provocato ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – “Sale adunil conto deisubiti dall’agricoltura italiana nela causa degli eventi estremi che hanno decimato le produzioni nazionali. I tagli vanno dal 5 al 10% per le previsioni di vendemmia, al 10% per il grano mentre è praticamente dimezzata la frutta nazionale con cali del 30% per le ciliegie, del 40% per le pesche e nettarine fino al 50% per le albicocche, rispetto ad una annata normale”. È quanto afferma lain occasione dell’ultima ondata diche ha colpito il nord Italia con violenti temporali che hanno provocato ...

Advertising

fisco24_info : Maltempo: esondano lago di Como, Seveso, Lura e Isarco. Adige al limite: A Como le acque del lago hanno invaso la c… - AGRAPRESS : MALTEMPO: COLDIRETTI, UN MILIARDO DI DANNI NEI CAMPI PER EVENTI ESTREMI - cronachelucane : VINO, IN BASILICATA PRODUZIONE IN CALO - La previsione di Coldiretti su possibile maltempo - - iltabloid : Coldiretti, maltempo: un mld di danni nei campi per eventi estremi - aVg : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: oltre un miliardo di danni per l’agricoltura italiana fino ad ora nel 2021, a causa degli eventi estr… -