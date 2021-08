Maher salta sull' oro e fa il bis dopo Londra

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maher salta

Quotidiano.net

Nel barrageha avuto come vero avversario il nuovo e controverso regolamento Fei con l'ordine di ingresso diverso rispetto all'usuale, che gli ha impedito di partire per ultimo e regolarsi ...PISTOIA -la dodicesima edizione di "Dialoghi sull'uomo" ed è stata spostata a Settembre , da venerdì 24 ... Vanessa, esperta di antropologia culturale, che, dopo la formazione a Cambridge, ...Il fuoriclasse britannico Ben Maher su Explosion, un figlio di Chacco Blue x Baloubet du Rouet, ha vinto ieri a Tokyo la medaglia d’oro individuale di salto ostacoli, la seconda dopo quella a squadre ...È stato un perfido scherzo quello che Santiago Varela ha giocato ai cavalieri e alle amazzoni di Tokyo per le qualificazioni e la finale del salto ostacoli. Il designer spagnolo del campo di gara ha i ...