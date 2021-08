LIVE Lukaku al Chelsea, aggiornamento in tempo reale: Zhang ci sta ripensando? (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono ore di ansia in casa nerazzurra per le sorti del bomber Lukaku sempre più vicino a trasferirsi al Chelsea. Il club inglese avrebbe offerto al calciatore belga 12 milioni di euro più bonus annui con assegno pronto da 130 milioni da staccare per accontentare l’Inter. Sui social i tifosi nerazzurri sono sempre più preoccupati e si stanno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Notizie di calciomercato del 3 Luglio Ibrahimovic Tapiro d’oro, la reazione dello svedese Lukaku, il Chelsea vuole l’attaccante nerazzurro ma l’Inter… ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono ore di ansia in casa nerazzurra per le sorti del bombersempre più vicino a trasferirsi al. Il club inglese avrebbe offerto al calciatore belga 12 milioni di euro più bonus annui con assegno pronto da 130 milioni da staccare per accontentare l’Inter. Sui social i tifosi nerazzurri sono sempre più preoccupati e si stanno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Notizie di calciomercato del 3 Luglio Ibrahimovic Tapiro d’oro, la reazione dello svedese, ilvuole l’attaccante nerazzurro ma l’Inter… ...

