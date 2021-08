La storia di Luca ed Emanuele: due babbi pieni d’amore (Di giovedì 5 agosto 2021) Non ricordo di preciso come mi sono imbattuta nella pagina Instagram dei Ricci Baroncelli, alias “nonconventionaltwins”, so che nelle persone che decido di seguire la prima cosa che guardo sono i sorrisi accompagnati da contenuti degni di questo nome, e loro vincevano facile, perché in questa storia i sorrisi sono quattro, quelli di Luca ed Emanuele, e quelli di Miranda e Manfredi, i gemelli, loro figli, avuti grazie alla gestazione di Tamara, la mamma che li ha resi una famiglia meravigliosa. Sono stata catturata dalle faccine di questi due bambini, così solari ed allegri, diciamolo che ho un debole per gli gnomi, per le storie ... Leggi su dilei (Di giovedì 5 agosto 2021) Non ricordo di preciso come mi sono imbattuta nella pagina Instagram dei Ricci Baroncelli, alias “nonconventionaltwins”, so che nelle persone che decido di seguire la prima cosa che guardo sono i sorrisi accompagnati da contenuti degni di questo nome, e loro vincevano facile, perché in questai sorrisi sono quattro, quelli died, e quelli di Miranda e Manfredi, i gemelli, loro figli, avuti grazie alla gestazione di Tamara, la mamma che li ha resi una famiglia meravigliosa. Sono stata catturata dalle faccine di questi due bambini, così solari ed allegri, diciamolo che ho un debole per gli gnomi, per le storie ...

LuongoDaniele : RT @Sobi_Italia: L'#emofilia ha scelto lui, ma Luca ha scelto la vita! Scopri la sua storia e quella di tanti che, come lui, hanno scelto d… - uniamofimronlus : RT @Sobi_Italia: L'#emofilia ha scelto lui, ma Luca ha scelto la vita! Scopri la sua storia e quella di tanti che, come lui, hanno scelto d… - Sobi_Italia : L'#emofilia ha scelto lui, ma Luca ha scelto la vita! Scopri la sua storia e quella di tanti che, come lui, hanno s… - veratto_A : RT @NelAlici: Breve storia triste Lo Stato cita per danni Luca Palamara: deve pagare per aver raccontato la verità sul sistema dei magistra… - isaisaisais : RT @NelAlici: Breve storia triste Lo Stato cita per danni Luca Palamara: deve pagare per aver raccontato la verità sul sistema dei magistra… -