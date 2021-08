La canoa sprint è d' argento | Rizza è secondo nel K1 200 metri

Advertising

Agenzia_Ansa : Manfredi #Rizza conquista la medaglia d'argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di #Tokyo2020.… - ilpost : Manfredi Rizza ha vinto l’argento nei 200 metri della canoa sprint - RaiNews : L'impresa titanica di Gregorio Paltrinieri, terzo nella maratona dei 10 chilometri di nuoto in acque libere nella b… - Gonosoi1 : RT @perchetendenza: 'Manfredi Rizza': Perché ha vinto la medaglia d'argento nella Canoa Sprint 200 metri a #Tokyo2020 - Kikyo91 : RT @perchetendenza: 'Manfredi Rizza': Perché ha vinto la medaglia d'argento nella Canoa Sprint 200 metri a #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : canoa sprint

... uno nei 10 km in acque aperte da Gregorio Paltrinieri ) ed un argento (conquistato da Manfredi Rizza nella disciplina della). In corsa per il podio (ma per la medaglia di bronzo) ...È comunque festa azzurra nelle acque di della Sea Forest di Tokyo con Manfredi Rizza, secondo nel K1 200, la gara più veloce del programma olimpico della. L'azzurro ha chiuso in 35"080 alle ...Altre due medaglie per l’Italia a Tokyo 2020. L’azzurro Manfredi Rizza ha conquistato l’argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri. Per stabilire l’ordine d’arrivo è stato necessario il fotofinish.Il trentenne pavese dietro di appena 45 millesimi al vincitore ungherese Totka. Terzo posto per il britannico Liam Heath ...