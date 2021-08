Green Pass obbligatorio per scuola e trasporti, le ipotesi al vaglio (Di giovedì 5 agosto 2021) Green Pass obbligatorio per accedere a mezzi di trasporto e per il personale scolastico, ecco cosa potrebbe decidere l’esecutivo Oggi alle 11:30 in prima battuta si riunirà la cabina di regia e in seconda battuta alle 16:00 il Consiglio dei Ministri si accorderà sulle decisioni da prendere circa l’obbligatorietà del Green Pass. La Certificazione Verde potrebbe essere richiesta a tutto il personale scolastico per continuare il proprio servizio. Nel frattempo, sulla scia della Francia, si pensa di chiedere il Green Pass anche per accedere a mezzi di trasporto per ... Leggi su zon (Di giovedì 5 agosto 2021)per accedere a mezzi di trasporto e per il personale scolastico, ecco cosa potrebbe decidere l’esecutivo Oggi alle 11:30 in prima battuta si riunirà la cabina di regia e in seconda battuta alle 16:00 il Consiglio dei Ministri si accorderà sulle decisioni da prendere circa l’obbligatorietà del. La Certificazione Verde potrebbe essere richiesta a tutto il personale scolastico per continuare il proprio servizio. Nel frattempo, sulla scia della Francia, si pensa di chiedere ilanche per accedere a mezzi di trasporto per ...

