Giffoni50 Plus | le emozioni e le interviste della seconda giornata

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dal sorriso radioso di Giusy Buscemi, che vorrebbe vivere in un film epico, alle follie d’amore di Paolo Calabresi per la Roma. Ledi Zon.it alA quasi dieci anni dalla sua elezione a Miss Italia, era il 2012 e il compianto Fabrizio Frizzi era maestro di cerimonieFinalissima su Raiuno, è Giusy Buscemi a ricevere il primo Explosive Talent Award del, lo scorso 22 Luglio. Ai nostri microfoni, l’attrice (che prossimamente vedremo su Raiuno nellastagioneserie tv Doc – Nelle tue mani) ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni50 Plus

MYmovies.it

Grandissimo successo per gli eventi Rainbow organizzati in occasione della 51esima edizione del Giffoni Film Festival, Giffoni 50Plus . Le due nuovissime produzioni animate firmate dal regista e ...Grandissimo successo per gli eventi Rainbow organizzati in occasione della 51esima edizione del Giffoni Film Festival, Giffoni 50Plus . Le due nuovissime produzioni animate firmate dal regista e ...Spettacoli-Eventi: Si chiama “Questo è Giffoni” lo speciale tv di #Giffoni50Plus che andrà in onda su Canale 5 venerdì 6 agosto alle ore 23.45 e saba..Roma, 2 ago. askanews) – Amazon Prime Video e Notorious Pictures hanno presentato in anteprima a #Giffoni50Plus le prime immagini del film “Anni da cane” di Fabio Mollo. Una storia pazza e folle che p ...