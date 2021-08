Federica Panicucci | la voce sulla sua sostituta a Mattino 5 è partita | “Mediaset la sta testando”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Si è molto parlato anche in questi giorni die sui tanto chiacchierati fiori d’arancio con Marco Bacini. Ma proprio ultimamente la conduttrice ha rilasciato un’intervista alla rivista Chi dove ha finalmente rotto il silenzio sul compagno e sul presunto matrimonio. La padrona di casa diCinque ha fatto sapere che l’imprenditore è arrivato in un momento inatteso della sua vita, quando lei non pensava minimamente che avrebbe potuto innamorarsi di nuovo. E invece nella sua vita è arrivato Marco Bacini, che definisce un uomo protettivo, completo. Ma la domanda clou è: quando si sposano? In realtà anche questa ...

Fisico da capogiro, orasi mostra in bikini in vacanza. Ed è boom sui social, intanto suo marito Marco Bacini perde la testa. Le immagini, però, fanno il giro della Rete: ora si concede un po' di relax.