Calciomercato Juventus, dal Lille la possibile alternativa a Locatelli (Di giovedì 5 agosto 2021) Juventus, per la mediana Mendes propone Renato Sanches Secondo l’Equipe, Jorge Mendes, agente, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo, avrebbe offerto alla Juventus il centrocampista classe 1997, Renato Sanches. Lo scorso anno, il nazionale portoghese ha vestito la maglia del LOSC Lille, squadra con cui si è laureato campione di Francia, annichilendo anche la corazzata Paris Saint Germain, piazzatasi soltanto al secondo posto. Per lui una stagione da assoluto protagonista, con 29 presenze e un gol tra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League. Con il Portogallo ha poi partecipato anche ad Euro2020, facendosi notare per la sua grande ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 5 agosto 2021), per la mediana Mendes propone Renato Sanches Secondo l’Equipe, Jorge Mendes, agente, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo, avrebbe offerto allail centrocampista classe 1997, Renato Sanches. Lo scorso anno, il nazionale portoghese ha vestito la maglia del LOSC, squadra con cui si è laureato campione di Francia, annichilendo anche la corazzata Paris Saint Germain, piazzatasi soltanto al secondo posto. Per lui una stagione da assoluto protagonista, con 29 presenze e un gol tra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League. Con il Portogallo ha poi partecipato anche ad Euro2020, facendosi notare per la sua grande ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @FCBayern ha chiesto alla @juventusfc #Danilo: la risposta della Juve e la situazione - Gazzetta_it : Juve, ecco Kaio Jorge. Un po' Firmino, un po' Lautaro: l’attaccante completo per i bianconeri - DiMarzio : #Atalanta | Sempre più vicino l'arrivo di #Demiral dalla #Juventus - tom141277 : RT @BianconeriZone: Messi to Juventus in 3...2...1... #Tuttosport #Calciomercato - costantonio11 : Se #Messi va al #PSG - ricomponendo la coppia con #Neymar - , #Mbappè va al #RealMadrid Dai giochi resterebbero e… -