Unicredit-MPS | possibile fusione bancaria

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Al via la trattativa con il Tesoro per la-MPS. La cessione riguarda il 64% della banca senese da parte del Mef, al gruppo bancario guidato da Andrea Orcel. In tempi di crisi, come è noto quando si parla del sistema bancario, la tesi che più di frequente viene sostenuta è che la politica aiuta

Advertising

fattoquotidiano : Mps, resa del Tesoro alle condizioni di Unicredit: Orcel si prende 80 miliardi di crediti e lascia al Mef quelli “m… - NicolaPorro : Lo strano intreccio dietro l’acquisizione di #Mps da parte di Unicredit. Indovinate a spese di chi, alla fine... ?? - NicolaPorro : ?? Ancora confusione su #contagi e #ricoveri, Unicredit salva #Mps dal tracollo, la storia imbarazzante del magistra… - Fratzen13 : RT @FrancescoSaro: Come mai la cessione di MPS ad Unicredit con le perdite addossate allo Stato salta fuori adesso? Perché lo stato deve ve… - Pigi_Mas : RT @Sceltalibera1: #UniCredit e #MPS: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia contro «il conflitto di interessi del Pd». -

Ultime Notizie dalla rete : Unicredit MPS

A proposito della possibile aggregazione, l'Ad di Intesa ha chiarito " non ho intenzione di portare la banca ad avere un atteggiamento di contrasto su operazioni di competitor, ...Di grosse ci sonoe Intesa, di banche delle nostre dimensioni c'è rimasta Popolare di Sondrio, Banca Carige, Banco Bpm e. E' probabile che ci siano aggregazioni in questo scenario, però ...TORINO - Intesa Sanpaolo chiude il semestre con tre miliardi di utile, l'obiettivo di arrivare almeno a quattro a fine anno e salire fino a cinque miliardi per tutto il 2022. L'anno prossimo è anche q ...Al via la trattativa con il Mef per la fusione Unicredit-MPS. Il gruppo guidato da Andrea Orcel si prepara all'acquisizione di MPS.