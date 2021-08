UFFICIALE Colpo a effetto dell’Aston Villa: arriva Bailey dal Leverkusen (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Aston Villa ha ufficializzato l’acquisto dal Bayer Leverkusen di Leon Bailey Attraverso i propri canali ufficiali, l’Aston Villa ha annunciato l’acquisto dal Bayer Leverkusen di Leon Bailey. Un primo annuncio era già arrivato qualche giorno fa, ma era condizionato dal superamento delle visite mediche. «Il 23enne ha completato le sue visite mediche e concordato le condizioni personali su un accordo fino al 2025. Bailey, che ha 10 presenze in nazionale per la Giamaica, ha segnato 39 gol e 22 assist in tre stagioni e mezzo con il Leverkusen ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Astonha ufficializzato l’acquisto dal Bayerdi LeonAttraverso i propri canali ufficiali, l’Astonha annunciato l’acquisto dal Bayerdi Leon. Un primo annuncio era giàto qualche giorno fa, ma era condizionato dal superamento delle visite mediche. «Il 23enne ha completato le sue visite mediche e concordato le condizioni personali su un accordo fino al 2025., che ha 10 presenze in nazionale per la Giamaica, ha segnato 39 gol e 22 assist in tre stagioni e mezzo con il...

