Ue, via libera agli aiuti italiani a gestori impianti sciistici (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'Antitrust Ue ha approvato lo stanziamento italiano di 430 milioni di euro per risarcire i gestori degli impianti di risalita per i danni subiti a causa delle chiusure anti - Covid tra il 4 dicembre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'Antitrust Ue ha approvato lo stanziamento italiano di 430 milioni di euro per risarcire ideglidi risalita per i danni subiti a causa delle chiusure anti - Covid tra il 4 dicembre ...

Advertising

luigidimaio : Via libera al nuovo Statuto del @Mov5Stelle, che sarà la nostra struttura portante da qui in avanti. Il MoVimento 5… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ATALANTA, IN CHIUSURA DEMIRAL DALLA JUVENTUS VIA LIBERA PER CRISTIAN ROMERO AL TOTTENHAM… - Glongari : Slitta di qualche ora la chiusura dell’affare tra l’#Atalanta e #Demiral per il dopo #Romero. Il #Tottenham ha ragg… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ue, via libera agli aiuti italiani a gestori impianti sciistici #covid - MuseoMontefalco : RT @AgCultNews: Covid, via libera Cdm a decreto: green pass per musei, luoghi cultura e spettacoli -